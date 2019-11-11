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男子滑倒持續疼痛1個月 骨裂變位移骨折

最新更新：2019/11/11 17:36

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）55歲杜姓男子下樓梯滑倒，送急診判斷是左髖部骨頭骨裂，他持續痛1個月後，到醫院轉診發現髖部左股骨大轉子，已位移骨折4公分。醫師說，骨裂後可能位移骨折，民眾應注意。

衛福部立彰化醫院骨科醫師洪宗賢接受媒體聯訪時指出，55歲的杜男半夜起床時不小心在樓梯滑倒，送到醫院掛急診，醫師照了X光，發現左髖部骨頭有骨裂的情形，當時認為有可能會自行癒合，但杜男仍持續疼痛，經過約1個月狀況仍未改善，又到醫院看診。

洪宗賢表示，幫杜男照X光，才發現是左股骨大轉子位移骨折，需要動手術；他們認為，杜男可能原本只是骨裂，後來傷勢擴大為左股骨大轉子位移了4公分，不得不進行復位手術，再使用鎖定型骨板復位固定左股骨。

洪宗賢說，骨裂可能會自然癒合，也有可能惡化成為位移骨折，也就是骨頭裂縫被拉開；骨頭移動，杜男走路時會牽扯到髖部，從骨裂變成位移骨折的機率很大，如果是肩膀或胸部助骨等處的骨裂，活動時比較不會拉扯到，癒合的機率自然比較大。

洪宗賢提醒，老人年紀大了，反應變慢，再加上骨質疏鬆，只要跌倒就有可能造成重大的髖部傷害，即使是骨裂，也有可能變成位移骨折，儘及早治療，避免發生併發症。（編輯：黃世雅）1081111

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