偏鄉醫療的守護者 鋼鐵醫師盧克凡北上接受表揚

（中央社記者盧太城台東縣14日電）每天中午值班、守護台東南迴偏鄉醫療的大武鄉衛生所主任盧克凡，榮獲行政院模範公務人員，13日接受行政院長蘇貞昌表揚。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，積極推動多項醫療升級計畫，從81名全國優秀參選者中脫穎而出，榮獲108年行政院模範公務人員殊榮，13日北上接受行政院長蘇貞昌親自表揚。

台東縣政府表示，盧克凡堅定偏鄉醫療不能落後的信念，自民國98年擔任大武鄉衛生所醫師職務，致力於推動提升偏鄉醫療品質，四處奔走為南迴線上的居民謀求更完善的醫療品質。

歷經10年努力成立了「南迴醫療救護中心」、增設第2專科門診、24小時急診，接洽高雄醫學院醫學中心駐診，將全國最高等級醫療水準帶入台東，利用雲端科技結合桃園醫院協助影像判讀、更結合高醫牙醫團隊到大武鄉衛生所門診等項事蹟。

台東縣政府表示，從97年來他是台東唯一每天中午值班的衛生所醫師堪稱「鋼鐵醫師」，104年開啟全國第一個IRC計劃的衛生所，105年終結大武地區100多年來沒有牙醫師的困境，107年推動南迴救護中心動土，108年引進高醫團隊開始在大武鄉衛生所門診，南迴偏鄉醫療的守護者。（編輯：黃世雅）1081114