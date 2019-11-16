屏縣府擬訂電子菸自治條例 禁售18歲以下青少年

由於「菸害防制法修正草案」還沒通過立法，屏東縣政府著手研訂自治條例，透過禁止電子菸販售給未滿18歲者，及禁止在公共場所吸電子菸，降低青少年吸食電子菸人口。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）全球因電子菸引發肺病案例激增，屏東青少年抽電子菸比例高於全國也高於成人，在中央修法空窗期，縣政府著手研訂自治條例，禁止在公共場所吸電子菸及不得販售18歲以下民眾。

屏東縣衛生局表示，依據國民健康署去年針對青少年吸菸行為調查統計，縣內國、高中生吸電子菸比率分別為2.9%（全國1.9%）及3.6%（全國3.4%），遠高於成人的0.2%（全國0.6%），儘管法令未開放電子菸（電子煙），但這項新興菸品顯然對青少年的吸引力遠高於成人，使用率也明顯高於成人。

衛生局指出，依目前法令，如果業者販售的電子菸產品含有尼古丁，可依違反藥事法分別裁處製造或輸入者10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，販賣、供應者7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金；或是產品不含尼古丁卻宣稱具「幫助戒菸」「減少菸癮」等效能，依違反藥事法處60萬元以上2500萬元以下罰鍰。

衛生局說，至於電子菸外型似菸品形狀，可依違反菸害防制法對製造或輸入業者處新1萬元以上5萬元以下罰鍰，販售業者處1000元以上3000元以下罰鍰。

屏東縣政府著手研訂自治條例，禁止在公共場所吸電子菸及不得販售18歲以下民眾，目前屏東共有10家電子菸實體專賣店，衛生局已不定期展開稽查工作。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月16日

目前屏東共有10家電子菸實體專賣店，衛生局已不定期展開稽查工作，預計11月底全面完成稽查。

衛生局說，多數消費者多從網路上購買電子菸，實體專賣店業者為規避稽查，陳列的商品都是沒有違反法令的商品或不含尼古丁的菸油，如要購買「特殊產品」，除非熟識客人帶路，否則業者不會輕易販售。

衛生局表示，由於「菸害防制法修正草案」還沒通過立法，縣長潘孟安指示訂定屏東縣電子菸管理自治條例，透過禁止電子菸販售給未滿18歲者，及禁止在公共場所吸電子菸，降低青少年吸食電子菸人口。（編輯：謝雅竹）1081116