中國再爆鼠疫病例 疾管署監控社區感染風險

（中央社記者張茗喧台北18日電）繼中國大陸內蒙古夫妻確診鼠疫，昨天內蒙古再爆新病例。疾管署今天說，正密切監控中國鼠疫疫情，若有院內、社區感染或無法交代感染來源的情況，將立即提高旅遊疫情建議警示。

根據內蒙古自治區衛生健康委員會官網，繼內蒙古2人日前被確診為「肺鼠疫」病例後，當地又有一人在16日被確診為「腺鼠疫」病例，患者是採石場一名55歲的男子，5日曾在採石場剝食過野兔，密切接觸的28人已就地隔離醫學觀察，目前無發熱等異常表現。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，內蒙古衛生當局昨天通報這起新增病例，並針對28名接觸者採取隔離與監測措施，加上中國大陸北京市11月12日公布一對住在內蒙古夫妻的2例肺鼠疫確診個案，中國大陸今年共累計4例鼠疫病例。

羅一鈞表示，鼠疫是由鼠疫桿菌引發的疾病，也是人畜共通疾病，透過跳蚤傳給人類和動物，最初是被帶有細菌的跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為「腺鼠疫」，後續可能引起「敗血性鼠疫」，經由血液感染身體各部位。

一旦肺部次發性感染可能造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，可怕的是，肺鼠疫可透過飛沫在人與人之間相互傳染；鼠疫如未經治療，致死率為30%到60%，但現代醫療使用抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫的致死率。

羅一鈞說，鼠疫在台灣自民國42年起絕跡，中國大陸則至今沒有根除；根據疾管署資料，中國大陸上次發生嚴重鼠疫疫情是在2009年，12例個案中有3例死亡，其後病例數便持續下降，每年案例數約為0至3例。

羅一鈞強調，疾管署正密切監測中國大陸的鼠疫，一旦發生院內、社區感染或者無法交代感染來源的狀況，將立即調高旅遊疫情建議的警示等級。（編輯：管中維）1081118