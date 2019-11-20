107年低度用電住宅 北市比例最低金門最高

（中央社記者吳柏緯台北20日電）根據內政部營建署分析，民國107年台北市低度用電住宅比例7.21%，是全台縣市最低，而比例最高的縣市分別為金門縣18.36%及宜蘭縣17.13%。

內政部營建署今天發布「107年度低度使用（用電）資訊統計分析」，營建署說明，「低度使用（用電）住宅」是利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅，界定為低度使用（用電）住宅。

依研究結果顯示，107年雙北地區低度使用（用電）住宅比例最低，台北市、新北市分別為7.21%及8.34%，而低度使用（用電）住宅比例最高的縣市分別為金門縣18.36%及宜蘭縣17.13%。

營建署進一步說明，107年全國低度使用（用電）住宅宅數為91萬6383間，占全國房屋稅籍住宅類的比例為10.56%。全國低度使用（用電）住宅比例在101年至106年間，皆以小於0.2個百分點微幅變動，107年度則較106年上升0.44個百分點。

比較107年及106年11、12月用電資料顯示，107年低度使用（用電）住宅比例較106年度增加較多的縣市分別為宜蘭縣、新北市、苗栗縣。而107年全國低度使用（用電）住宅比例較高前6名的縣市依序為金門縣、宜蘭縣、連江縣、台東縣、嘉義縣、花蓮縣，分布狀況多位於離島及花東地區。（編輯：謝佳珍）1081120