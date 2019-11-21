南市府拚觀光 租日本道頓堀跑跑人旁看板打廣告

台南市政府砸重金租下日本大阪道頓堀地標「跑跑人」旁的數位看板，18日起播放台南景點和農特產的影片，為期1週。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年11月21日

（中央社記者張榮祥台南21日電）行銷台南，台南市政府砸重金租下日本大阪道頓堀地標「跑跑人」旁的數位看板，18日起播放台南景點和農特產的影片，為期1週，24日還會在當地Riverwalk舉辦台南芒果乾試吃。

大阪道頓堀是日本著名的旅遊勝地，幾乎每位遊客到道頓堀，都會在道頓堀川橋上留下和「跑跑人」看板的合影，也會到橋下大快朵頤，市府看上當地來自全球各地的人潮，就在「跑跑人」旁商店街「戎橋筋」上方租下3面大型數位看板及右下方1面小螢幕，以播放行銷台南的影片。

台南市政府農業局人員今天告訴中央社記者，每次影片播放時間是30秒，內容是介紹台南農特產及觀光景點，18日開播，為期1週。

農業局人員進一步表示，影片廣告主題定調為「台南甘味旅行直行便－與浪漫的距離：3小時」，以台南水果貫穿劇情，結合知名景點，讓更多日本民眾看見台南，吸引更多日本遊客到台南觀光，品嚐在地農特產，且刺激日本通路商採購台南農特產。

除數位看板打廣告外，市府24日將在廣告看板對面的道頓堀Riverwalk舉辦一日台南芒果乾試吃活動，時間是上午10時至下午4時，現場參與者只要手持宣傳手拿板，拍照上傳個人社群媒體，並標記標籤台南大阪直航、台南旅遊或台南水果好吃，就能獲贈1包台南芒果乾。（編輯：謝雅竹）1081121