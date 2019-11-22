觀光局與馬國業者加強合作 推穆斯林遊台灣

為了吸引更多馬來西亞穆斯林到台灣旅遊，台灣觀光局吉隆坡辦事處推出2.0版的「Salam Taiwan」標誌，並邀請駐馬代表洪慧珠（左3）見證與馬國業者合作的「Salam Taiwan 2020」活動正式啟動。（交通部觀光局駐吉隆坡辦事處提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 108年11月22日

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）為了吸引更多馬來西亞穆斯林到台灣旅遊，交通部觀光局吉隆坡辦事處21日推出2.0版的「Salam Taiwan」標誌，並宣告與馬國業者合作的「Salam Taiwan 2020」活動正式啟動。

為了吸引穆斯林朋友前往台灣觀光，觀光局自2018年首度邀請馬來西亞穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞及汶萊地區的台灣觀光代言人，除了在全馬的電影院及電視頻道播放台灣美麗風景與清真美食的主題宣傳影片，讓穆斯林朋友發現出境旅遊新選擇；更由蜜拉親自在台北101大樓內舉辦百位馬來穆斯林粉絲見面會，讓大家體驗台灣美食、美景與溫馨人情。

由於各種促銷活動奏效，2018年馬來西亞赴台旅客超過52萬6000人次，位居東協國家首位，其中馬來穆斯林比例約15%。目前馬來西亞有高達1800萬穆斯林人口，顯示穆斯林赴台旅遊市場極具開發潛力。

因此，為了吸引更多穆斯林朋友前往台灣觀光，並提供最佳的旅遊服務品質，觀光局特別與馬來西亞優質旅遊業者合作推出「Salam Taiwan 2020」優惠促銷方案。

促銷方案內容是今年12月至2020年9月30日止，只要透過觀光局合作的旅行社購買Salam Taiwan 2020指定旅遊配套，不管是參加三天兩夜的自由行，或是四天三夜的團體遊，都可免費得到獲得清真認證的台灣知名鳳梨酥一盒。

觀光局也會全力把關旅遊品質，督促台馬兩地旅遊業者共同合作，讓穆斯林朋友放心享受高品質的台灣之旅。

駐馬來西亞的台北經濟文化辦事處代表洪慧珠表示，今年前9月馬來西亞赴台旅客已超過35萬人次，推估其中穆斯林的成長比例，較去年同期成長28%；顯示「Salam Taiwan－台灣歡迎您」的意象，初步已獲穆斯林朋友的正面肯定。

她表示，為擴大赴台旅遊熱潮，特別持續邀請蜜拉菲爾莎擔任台灣「Salam Taiwan 2020」的觀光代言人，並將與馬來西亞的青年網紅夫婦一同走訪更多的台灣景點，包括品嘗清真美食。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，台灣目前的穆斯林友善旅遊環境非常完善，全台灣已有超過210家餐廳與旅館獲得相關清真認證，因此「Salam Taiwan2020」將針對美食、生態、樂活、文化與購物等5大主題宣傳台灣觀光特色資源，例如美食主題將以台灣的1000種甜點為宣傳主軸，生態主題則以高山森林鐵道旅遊為推廣重點；希望將台灣的多元特色分享給馬來西亞的穆斯林。（編輯：陳永昌）1081122