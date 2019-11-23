全國法規資料庫競賽 反送中議題入教案

（中央社記者蕭博文台北23日電）法務部、教育部合辦第12屆全國法規資料庫競賽活動，創意教案出現「反送中」、假訊息等議題，成功高中教師陳光耀則以「『醉』近，我們與惡有多遠？」拿下高中職組第一名。

全國法規資料庫競賽活動自民國97年開始舉辦，今年邁入第12年，其中網路闖關競賽共有國中、高中職學生近14萬人參賽，創意教學競賽也吸引國、高中職教師參加，頒獎典禮今天上午於集思交通部會議中心舉行。

台北市立成功高中教師陳光耀設計「『醉』近，我們與惡有多遠？」教案，引領學生運用全國法規資料庫了解酒駕法律責任，以多元教學與評量手法，並落實新課綱素養導向精神，拿下創意教學競賽教案高中職組第一名。

台北市萬芳高中教師劉子豪、新北市光復高中教師洪鐿瑄設計「社會搜查線－非客消息」教案，帶領學生透過法律檢索了解散布假訊息的法律責任，進而探討言論自由意涵，獲選為高中職組第二名。

新北市立新莊高中教師李佳穎、江宜澂則以「香港面具，真假制霸」為主題，探討「反送中」事件中抵制商家是否為霸凌行為，又該如何辨別何為假訊息，並帶領學生思考隱私權與國家安全的關係，被選為高中職組第三名。

法務部長蔡清祥致詞時表示，希望透過這項競賽活動，讓法治教育往下紮根，從同學進而影響家長、長輩一起遵法守法。

蔡清祥說，全國法規資料庫自90年4月啟用以來，點閱人數已突破4億5000萬人次，目前已準備開始改版，希望未來資料庫介面能隨不同瀏覽器自動調整大小以方便閱讀，也希望納入各部會法規，並朝個人化目標修正，讓使用者便於收藏取用資料庫，建立屬於自己的法規小秘書。

教育部政務次長范巽綠則表示，法治是民主社會的基石，教育部長期推動法治教育，累積許多好的經驗與教案，也肯定屏東縣、新竹市、基隆市、金門縣教育處協助推動競賽活動成效卓著，希望成為其他縣市的楷模。（編輯：戴光育）1081123