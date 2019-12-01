12月新制上路 發票彩券中獎5000元以下免稅

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）兌獎小確幸來了，若彩券、統一發票中獎獎金超過免稅門檻，民眾需扣繳20%所得稅。不過，免稅門檻今天起正式從新台幣2000元提高至5000元，若中了統一發票4獎，可免繳800元稅金。

政府舉辦的獎券包含統一發票、公益彩券、運動彩券，若中獎獎金超過免稅門檻，必須依規定按20%扣繳稅款。

根據財政部先前規定，統一發票五獎（1000元）以及六獎（200元）中獎不需扣稅，但若民眾中了四獎、4000元以上獎項，就要扣繳20%所得稅。不過，新制自12月1日起上路，免稅門檻從2000元提升至5000元。

財政部舉例，若民眾7-8月期統一發票兌中四獎，獎金為4000元，且忍到12月才兌獎，可免扣繳稅金800元，實拿4000元。財政部也提醒，以7-8月期統一發票來看，民眾要在明年1月6日前完成領獎，千萬別錯過兌領期限。

財政部先前統計，統一發票中獎人95%以上均集中在五獎及六獎，四獎中獎機率為10萬分3，平均1年中獎人數為16.7萬人。若以每人減少800元稅金推算，約影響整年稅收約1.3億元。（編輯：蘇志宗）1081201