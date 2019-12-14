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中學生拍原鄉紀錄片 特教生當主角

最新更新：2019/12/14 19:21
內政部長徐國勇（右2）、神腦科技文教基金會董事長林保雍（右3）、神腦國際董事長賴勁麟（右4）出席「2019原鄉踏查紀錄片競賽頒獎暨特映會」。中央社記者潘智義攝　108年12月14日
內政部長徐國勇（右2）、神腦科技文教基金會董事長林保雍（右3）、神腦國際董事長賴勁麟（右4）出席「2019原鄉踏查紀錄片競賽頒獎暨特映會」。中央社記者潘智義攝　108年12月14日

（中央社記者潘智義台北14日電）內政部長徐國勇今天在「2019原鄉踏查紀錄片競賽頒獎暨特映會」時指出，看到中學生得獎作品以特教學生為拍攝對象，很有感觸，因為自己是師專特教組畢業，還教過啟智班。

徐國勇說，自己從教育界跨入法律界，再投入政界，看到中學生拍這樣的題材，真的很棒。

神腦原鄉踏查紀錄片競賽獲得中學組金牌的紀錄片「柔柔」，以特教學生為主題，參與紀錄片拍攝更軋上一角的洪岱芹說，「柔柔姊」有唐氏症，但大家不該因為柔柔姊和一般人不一樣就歧視她。洪岱芹在紀錄片中還出現，誰敢欺負「柔柔姊」就揍他的對白。

小學組紀錄片金牌由「給噶瑪蘭的祝福」獲獎；大學及社會組金牌由「如果我有一艘船」得獎，記錄雲林漁港的世界，得獎學生說，雲林人講台語，有濃濃的海口腔，不是城市小孩容易聽懂的，也因此啟發自己要好好學台語的念頭。

徐國勇指出，從紀錄片主題「原鄉」想到環境教育、生態，最重要的是要從教育扎根，關心環境就會關心生態，保護動物；一定要了解文物傳統、歷史，才來談對這片土地的開發，將休閒與觀光結合，愛護台灣這塊土地。

他強調，台灣這塊土地是大家立命、生根的地方，大家不但喜歡它、保護它，更要明智利用、明智開發它，採用數位開發，讓科技與生活結合。

神腦科技文教基金會董事長林保雍說，明年5G行動通訊正式上路，針對5G帶來生活的改變，將推出樂齡數位工具應用、行動裝置，提升家庭親子關係。明年基金會將提撥預算，提供社區樂齡學習，並推出以行動裝置拍攝微電影比賽。（編輯：郭萍英）1081214

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