2020台灣燈會副展區 21日點燈

2020台灣燈會副展區點燈記者會16日在台中市政府舉行，市長盧秀燕（前左6）率局處首長在天然香氛繚繞與細雪紛飛的造景中，為台灣燈會副展區21日點燈提前暖身。中央社記者郝雪卿攝 108年12月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）2020台灣燈會副展區將於21日點燈，台中市長盧秀燕今天在記者會宣布，這次的台灣燈會將是史上最長，橫跨耶誕節到元宵節等5大節日，歡迎海內外遊客到台中參觀。

2020台灣燈會副展區點燈記者會今天在市府舉行，盧秀燕頭戴「戽斗星球」等頭飾，在天然香氛繚繞與細雪紛飛的造景中，為台灣燈會副展區21日在文心森林公園點燈提前暖身。

盧秀燕表示，2020台灣燈會是史上最長的燈會，橫跨耶誕節、元旦、農曆春節、情人節、元宵節等節日，市府邀請國際知名IP「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」動物明星，在副展區打造童趣樂園，歡迎全世界遊客到台中參觀，「台中準備好了，台中好好玩！」

台中市觀光旅遊局長林筱淇指出，文心森林公園以「童趣樂園」為主題，規劃有生肖遊園地、熱帶叢林區、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會等燈區，共超過50座炫亮燈組組成，布展期間已經吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在IG瘋傳，也在網路上掀起很大的討論。

林筱淇表示，展區內的光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄下人造雪，一旁還有高大的雪人；元旦及接下來的2個週末，在「熱帶水果鳥」周邊的區域，還會有演唱會等級的水果香氛營造，打造「史上第一有香味、會飄雪的台灣燈會」。

為了替文心森林公園童趣樂園暖身，林筱淇說，20日晚上6時還有民政局規劃的29區花燈車遊行，21日下午4時在文心森林公園周邊人行道更有大小朋友一同參與、別開生面的遊行，當晚6時30分有精彩開場表演，歡迎民眾當天到現場同樂。（編輯：黃世雅）1081216