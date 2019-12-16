準備設置跨年煙火 101戶外觀景台23日起關閉

（中央社記者吳柏緯台北16日電）為了準備跨年煙火活動，台北101的91樓戶外觀景台將從12月23日起關閉，明年1月2日才會重新開放。不過88樓、89樓室內觀景台不受影響。

台北101的跨年系列活動一直以來是台灣跨年的一大盛事，除了台灣人外，不少外國遊客也會特地來台享受節慶氛圍，其中過年煙火更是享譽國際的活動。

為了準備今年的跨年煙火，台北101將從下週開始封閉戶外觀景台。

台北101相關人員告訴中央社記者，將從23日開始封閉91樓的戶外觀景台，到2020年的1月2日才會重新開放。不過88樓與89樓的室內觀景台則不受影響，照常營運。

101人員提醒，目前101觀景台的門票包含了88樓、89樓與91樓的觀景台；但為了準備跨年煙火從23日開始，購買門票的民眾暫時無法到91樓戶外觀景台參觀，想要到訪戶外觀景台的民眾要把握時間。

為了吸引台灣遊客造訪台北101觀景台，台北101從今年10月10日到12月30日，推出優惠套票，每天中午12時前，台灣遊客憑身分證明文件購買觀景台門票，可享新台幣101元優惠票價。中午12時至下午5時，101觀景台則以原價600元購票，但買1送1。（編輯：蘇志宗）1081216