更多編輯台推薦新聞：
圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標
生活

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
萬噸食品污泥回填農地沖入河 彰檢起訴卜蜂員工等多名涉案業者
首頁 / 生活

屏東鹽埔禽流感 撲殺1萬6310隻土雞

最新更新：2019/12/16 17:36
屏東縣鹽埔鄉1處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，屏東縣動物防疫所隨即派員前往撲殺1萬6310隻黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月16日
屏東縣鹽埔鄉1處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，屏東縣動物防疫所隨即派員前往撲殺1萬6310隻黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東鹽埔鄉一處土雞場感染禽流感，屏東縣動物防疫所緊急撲殺1萬6310隻黑羽土雞。動物防疫所長李永文今天表示，這是今年屏東第6場感染禽流感的禽場。

動防所表示，12日接到鹽埔鄉這場雞場業者通報後，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，15日確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒。

動防所說，昨天已派員赴雞場執行撲殺作業，現場撲殺1萬6310隻黑羽土雞（約7週齡），並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動禽場半徑3公里內周圍監測採樣工作，確認周圍家禽健康情形。

李永文表示，由於今夏全台禽流感疫情嚴重，屏東縣至今不定期展開稽查，對未依防疫規定的禽場就進行裁罰。屏東縣家禽有1000多場，居全台第2，今年感染禽流感有6場，相對其他縣市，疫情控制得還算不錯。

李永文提醒，近期早晚溫差大，易造成家禽高度緊迫，增加家禽致病的風險，養禽業者應落實禽場良好日常操作與生物安全管理措施、落實人車管制及加強場區清潔消毒措施，以維持家禽健康情況。（編輯：孫承武）1081216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報