屏東鹽埔禽流感 撲殺1萬6310隻土雞

屏東縣鹽埔鄉1處土雞場確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，屏東縣動物防疫所隨即派員前往撲殺1萬6310隻黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東鹽埔鄉一處土雞場感染禽流感，屏東縣動物防疫所緊急撲殺1萬6310隻黑羽土雞。動物防疫所長李永文今天表示，這是今年屏東第6場感染禽流感的禽場。

動防所表示，12日接到鹽埔鄉這場雞場業者通報後，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，15日確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒。

動防所說，昨天已派員赴雞場執行撲殺作業，現場撲殺1萬6310隻黑羽土雞（約7週齡），並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動禽場半徑3公里內周圍監測採樣工作，確認周圍家禽健康情形。

李永文表示，由於今夏全台禽流感疫情嚴重，屏東縣至今不定期展開稽查，對未依防疫規定的禽場就進行裁罰。屏東縣家禽有1000多場，居全台第2，今年感染禽流感有6場，相對其他縣市，疫情控制得還算不錯。

李永文提醒，近期早晚溫差大，易造成家禽高度緊迫，增加家禽致病的風險，養禽業者應落實禽場良好日常操作與生物安全管理措施、落實人車管制及加強場區清潔消毒措施，以維持家禽健康情況。（編輯：孫承武）1081216