遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

（中央社澎湖縣24日電）受遠東航空停飛影響，春節年假不少鄉親訂不到機位，澎湖縣政府鄉親機位需求服務窗口今天起開放受理登記，將視機位登記情況，協調各航空加開班機或包機來疏運，讓旅外鄉親可順利返鄉。

縣府旅遊處表示，109年春節離島管制航線，正班機與第一波加班機，早在今年11月26日起開放訂位，澎湖航線提供有1516架次11萬4412座位，其中包括遠航還未宣布停飛機位，預估有5萬個座位，民眾在停飛後辦理退票。

民航局第二波加班機，包括華信與立榮在1月23日至2月2日止，往返澎湖航線除了原本的航班外，每天大約可在增加2個航班來因應，總共提供1萬2672個座位數，昨晚開放訂位，不到5分鐘即被秒殺，有民眾在臉書反應買不到，可見還有不少鄉親訂不到機位。

縣府旅遊處為服務鄉親交通需求，機位需求服務窗口今天起至28日止，每日上午8時至下午5時30分受理鄉親春節機位需求登記，議會、各旅台同鄉會及各鄉市公所、村里辦公處也都同步設有機位需求申請表，填妥後再傳真至旅遊處，將依機位需求數量，向各航空公司協調再增開包機。（編輯：黃世雅）1081224