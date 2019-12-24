健康存摺新功能藏風險 民憂就醫資料遭濫用

（中央社記者張茗喧台北24日電）健保署今年開放業者申請介接健保資料，民眾經同意可提供過去3年就醫資料，可望縮短商業保險核保天數，但業者使用目的、是否轉賣資料等，至今無法可管。

此外，也有民眾及病友擔心，一旦商業保險公司取得就醫資料，恐將小病、拿藥紀錄視為帶病投保，甚至要求必須授權健康存摺才可投保，就醫資料恐被綁架，影響民眾權益。

衛生福利部中央健康保險署今天召開記者會指出，健康存摺自民國103年9月建置至今，已有約160萬人下載登錄，隨登錄人數將破168萬人，即起將舉辦抽獎活動。

健保署企劃組組長張鈺旋表示，健保署今年3月起健康存摺也推出新功能，提供健康存摺系統軟體開發套件（SDK）給民間使用，截至12月9日已有71家業者申請，包括34家資訊公司、21家醫事相關業者、10家政府及學術機構、5家商業保險公司、1家非政府組織；其中已有29家取得正式版、9家正式上架，透過此SDK可讓第三方APP介接健康存摺。

隨SDK套件開放，有商業保險公司宣布民眾只要同意授權健康存摺資料、直接取得過去3年就醫資料，就能節省核保天數。

這項工具看似有利於民眾健康管理，其實暗藏風險，不少民眾、病友擔心未來保險公司將授權健康存摺作為投保條件之一，取得就醫資料後，恐將小病、拿藥紀錄視為帶病投保，影響權益。此外，民眾簽下授權的同時，也不見得瞭解給出哪些資料。

張鈺旋指出，開發健保SDK套件目的是把資料還給民眾，民眾在知情同意的情況下，將資料提供給業者使用，目前沒有限制業者使用目的，且民眾資料一旦授權，即便要取消也得由民眾自己向被授權單位申請取消，與健保署無關。

不過，張鈺旋也坦言「保險公司和民眾立場互斥」，預計今年底前將推出管理規範，要求業者適用SDK套件，必須符合公共利益、公共衛生目的，也不可是陸資企業，該規範上路後，會再回頭檢視現行商業保險公司等合作業者，是否符合使用目的。

值得注意的是，健保署不僅無法掌握目前有多少民眾資料已授權給業者，也無法掌握業者是否將資料再轉賣給其他業者，未來即便資料外流，恐怕也管無可管。

張鈺旋雖重申，未來將針對資料介接的業者進行定期稽核、報告，但對稽核、報告的內容卻一問三不知。經記者不斷追問各種可能風險，健保署法制科代理科長詹孟樵表示，民眾就醫資料確實有被保險公司綁架的可能，近期將邀集保險公司討論相關疑慮。（編輯：張雅淨）1081224