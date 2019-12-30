嶺頂斷層敏感區總面積11平方公里 全區位於花蓮

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）0206花蓮地震後，經濟部中央地質調查所調查地質敏感區並於今天公告。嶺頂斷層敏感區全區均位於花蓮縣，範圍總長約36公里，總面積約11平方公里。

去年2月6日晚間發生芮氏規模6的地震，造成花蓮縣壽豐鄉月眉以北地區的地表破裂，同時也讓花蓮市內多座樓房傾斜、倒塌包含市區統帥飯店、雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星及七星潭民宅等，以及17人不幸罹難。

根據地質法第5條規定，經濟部應將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞的地區公告為地質敏感區。

經濟部中央地質調查所今天發布新聞稿指出，依據地質法規定，調查完成後公告「活動斷層地質敏感區」（F0020嶺頂斷層），嶺頂斷層地質敏感區全區均位於花蓮縣，北起花蓮溪出海口附近的嶺頂，南至光復鄉富田村一帶，範圍總長約36公里，總面積約11平方公里。

地調所說，除了上述劃定範圍以外的地區，未來仍有可能受到斷層活動影響，敏感區以外地區若進行土地開發，仍應依相關法規辦理地質調查。

地調所進一步說明，除了去年的花蓮地震外，地調所也由定年及地質鑽探資料得知，嶺頂斷層距今3萬年內曾有活動紀錄，符合地質敏感區劃定變更及廢止辦法第5條規定，因此，進一步調查該活動斷層特性、位置及兩側易受斷層活動而錯動或造成地表破裂影響範圍，完成劃定及公告。

地調所指出，地質法並無限制或禁止開發的規定，不過，透過公告地質敏感區，可讓社會各界先瞭解地質狀況、作為參考依據。在土地開發前先辦理地質調查及安全評估，事先研擬因應對策及補強措施，提升土地利用，也降低未來發生災害與損失可能性。

地調所編列的地質敏感區劃定計畫書，載明地質敏感區內地形、地層、斷層性質等資訊，若民眾有興趣可以治地質法專區（https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/newlaw.htm）查詢及下載。（編輯：鄭雪文）1081230