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2019年賺逾1.5億元 台水：穩定水價暫不調升

最新更新：2020/01/07 17:01

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台水預估2019年稅前盈餘將逾新台幣1.5億元，台水董事長魏明谷表示，既然台水去年有盈餘，今年將以穩定水價、民生為先，同時讓經濟穩定成長。

台灣已經24年未調整水價，水價每度平均10.93元，雖然，台水曾經幾度想調升水價，不過最後均未調整。

台水董事長魏明谷今天出席「推動漏防計畫，積極降低漏水」記者會，被問及水價議題時表示，預估去年稅前盈餘將介於1.5億元至2億元間，既然台水有盈餘，今年將以穩定水價、民生為優先目標，同時讓經濟穩定成長。

台水總經理胡南澤補充，針對水價議題，台水將與水利署、經濟部討論，目前才1月，短期內暫無調升水價計畫。

另外，魏明谷說，由於台灣降雨不平均，加上台商積極回流，穩定用水成了台水一大任務。除了開發伏流水，增加水源，台水也實施降低漏水率計畫。

台水降低漏水率計畫為期10年，從水壓管理、提升修漏速度及品質、主動防治漏水以及管線資產維護等4大方向著手，總經費為795億元，目標將漏水率從101年底的19.55%，「111年底將降至13.45%」，屆時將省下2.02億立方公尺水量，約1.02座石門水庫，同時，力拚120年底漏水率降至10%。

截至去年底，台水累積執行經費約433億元，完成汰換管線達4898公里，去年漏水率已經降至14.49%、優於原先目標，約可節省1.74億立方公尺水量，相當於0.88座石門水庫。（編輯：黃國倫）1090107

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