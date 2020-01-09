台南今年首例境外移入登革熱 感染者曾前往印尼

台南市政府衛生局9日宣布確診台南市今年首例境外移入登革熱病例，感染者住在下營區，衛生局已展開病媒蚊孳生源清除。（台南市衛生局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年1月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市出現今年首例境外移入登革熱病例，台南市政府衛生局調查，感染者是20多歲年輕女子，去年12月下旬曾到印尼旅遊，5日發病，病毒型別是第4型，住院治療中。

衛生局今天宣布確診台南今年首例境外移入登革熱病例，感染者住下營區賀建里，去年12月21日到27日前往印尼旅遊時被蚊子叮咬。

女子返台後，5日在台南安定區參加活動時發燒到攝氏39度，急診就醫，被診斷為疑似流感，回家休息，但症狀未緩解，7日再到高雄市的醫院就診，登革熱快篩是陽性，昨天確診。

衛生局人員表示，和感染者同住的家人無相關疑似症狀，感染者主要活動範圍是住家及安定，衛生局昨天已展開病媒蚊孳生源清除，今天再進行居住地及活動地戶內、外環境孳清及化學防治。

另外，感染者發病前1天曾到高雄旅遊，衛生局已通報高市府衛生局。

衛生局人員說，東南亞登革熱疫情未減緩，境外移入登革熱持續威脅台南，市民如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛與出疹等疑似症狀，應儘速就醫，主動告知旅遊史及活動史，以利疫情防堵。（編輯：李明宗）1090109