武漢肺炎病例5天未更新 疾管署籲中國公布2資訊

疾管署副署長莊人祥10日在記者會中表示，中國已長達5天未公布武漢肺炎最新病例統計資料，台灣擬派專家團訪查也未獲答覆，呼籲中國應儘早公布病例臨床特徵、病毒基因序列等重要資訊，以進行風險評估。中央社記者張茗喧攝 109年1月10日

（中央社記者張茗喧台北10日電）中國武漢肺炎疫情引發國際關注，疾管署表示，中國已長達5天未更新病例數字，台灣派專家團訪查也未獲答覆，呼籲中國儘早公布臨床特徵、病毒基因定序等重要資訊，才能進行風險評估。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天下午召開記者會說明最新疫情進度，他表示，中國大陸官方自5日後未再更新武漢市新型冠狀病毒肺炎病例統計資料，截至今日仍維持59名病例、7名重症的數字。

行政院日前指示疾管署派專家團前往武漢進行疫情訪查，莊人祥說，中方和台灣雖持續保持聯繫，卻遲遲未獲得明確答覆；目前各國都在關注武漢不明肺炎疫情，呼籲中國儘早公布病例的臨床特徵、病毒基因序列等重要資訊，才能進一步做風險評估。

莊人祥表示，即便疫情資訊未明，台灣仍保持高度警戒，持續加強監測與檢疫措施，疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行17航班，共檢疫1819名旅客及機組員，昨天的班機中未新增疑似病例，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘8人症狀皆已改善並恢復。

醫療院所方面一共通報3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，皆於1月8日至9日間排除，3名個案分別檢出H3N2流感病毒、H1N1流感病毒及人類間質肺炎病毒。

此外，疾管署也決定將武漢不明肺炎疫情列為第5類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，預定於下週完成公告。

莊人祥解釋，「嚴重特殊傳染性肺炎」是一項具彈性的類別，未來如果再發生任何不明原因肺炎皆可適用，予以強制通報、隔離治療，盼讓法令更加周延，未來等到武漢不明肺炎正式命名後，可能另外列入法定傳染病，將視疫情狀況隨時調整。（編輯：張芷瑄）1090110