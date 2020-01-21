防武漢肺炎 戴外科口罩勤洗手別摸臉揉眼

武漢肺炎感染源不明，專家提醒，到人多擁擠處可戴一般外科口罩防護，且務必勤洗手，未洗手不要摸臉、揉眼睛，以免接觸感染。中央社記者陳偉婷攝 109年1月21日

（中央社記者陳偉婷台北21日電）武漢肺炎感染源不明，專家提醒，避免去中國、武漢，到人多擁擠處可戴一般外科口罩防護，且務必勤洗手，未洗手不要摸臉、揉眼睛，以免接觸感染，且已有呼吸道症狀別戴N95。

中國武漢肺炎疫情持續延燒，目前中國數省、日本、泰國、韓國都有確診病例，且人數已超過200人。疫情可能已有社區感染且擴大的疑慮，對台灣的威脅逐步進逼。

林口長庚感染醫學科主治醫師黃景泰今天接受聯訪時表示，疾管署已提升武漢旅遊疫情建議到警示，民眾應避免出入武漢或其他地方。在台灣的民眾，減少到人多擁擠處，且若有暴露在有呼吸道病毒感染之虞，應配戴一般外科口罩，且關鍵是要「用肥皂勤洗手。」

黃景泰說，目前2019新型冠狀病毒的傳染途徑仍不明確，但中國傳出有10餘名中國醫護被傳染，研判很可能是病人的飛沫、分泌物接觸到物體表面，醫護人員又觸碰的接觸感染。「勤洗手可能比戴口罩重要。」

黃景泰表示，洗手一定要用肥皂徹底清潔，且在沒有洗手之前，不要碰觸臉、不要揉眼睛、接觸口鼻。戴口罩則是要包覆口鼻，做好物理性的遮蔽，只要有污染就更換口罩。

至於口罩的選用，黃景泰說，一般民眾只要用外科口罩即可，根據研究，外科口罩防範流感病毒相當有效，就算是醫護人員，也都是戴外科口罩照顧流感病人，一般民眾不需要配戴N95。N95相當包覆、難透氣，民眾可能根本戴不住，戴不住也等於白費。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬接受中央社記者訪問時表示，目前對造成武漢肺炎的新型冠狀病毒的感染源、傳染力都不明，尤其冠狀病毒是一種善變的病毒，民眾最好高規格防治，這段時間不要去中國。

黃高彬表示，如果民眾不得不去中國，最好多準備一些外科口罩，到人多的地方要戴著口罩；如果中國疫情大爆發，又非得去不可，就要準備N95口罩。勤洗手、不要接觸任何野生動物或禽鳥。如果要搭長途交通工具，如火車、飛機，也是戴著口罩比較安全。

不過，黃高彬說，台灣目前沒有病例，民眾不用恐慌，目前經濟部也有管控N95口罩出口，且依據目前的口罩戰備存量，如果疫情沒有大爆發，台灣至少3個月不會有口罩缺貨問題。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，一般外科口罩就可提供8成以上的防護力，病人可戴外科口罩就醫，但不可以戴N95，以免反讓病毒散播出去。N95的原理是阻擋外界病毒入侵口鼻，適合醫護人員使用。（編輯：管中維）1090121