春節出國旅遊旺季 外交部提醒留意護照效期

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）春節連續假期將至，外交部領事事務局今天提醒民眾，出國前記得要確認護照效期至少6個月以上，也要投保海外旅遊保險。最近已申請換、補發護照的民眾，可把握年前時間到領務局領取。

春節連假是國內民眾出國旅遊的旺季。領務局副局長薛秀媚今天在外交部例行新聞說明會表示，計畫春節期間出國旅遊的民眾，務必先檢查護照是否仍有6個月以上的效期。最近已申請換、補發護照的民眾要記得在連假開始前領照，以免影響出國行程。

今年春節連假將從23日開始，薛秀媚表示，連假前一天、22日剛好是週三，領務局申辦護照櫃台將延長發照時間至晚上8時止，鼓勵民眾把握時間，多加利用。

另外，她提醒民眾，出國前要了解前往國家的簽證及出入境資訊，也應該投保海外旅遊保險，降低旅外風險及財務負擔。她也鼓勵民眾下載領務局LINE官方帳號，進行出國登錄，留下海外聯絡方式，若遇急難事件，駐外館處能立即進行聯繫、提供協助。

領務局LINE官方帳號功能包括查詢「旅遊警示」、「即時翻譯」、「（搜尋）駐外館處」、「出國登錄」、「旅外保險」等。

為加強提供民眾旅外急難服務，領務局桃園國際機場辦事處設有外交部緊急聯絡中心，全年無休、每天24小時專人輪值。國內免付費專線電話為0800-085-095，海外付費請撥（當地國國際碼）+886-800-085-095。「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話為800-0885-0885，目前可適用歐、美、加、日、韓、新、馬、泰、香港、澳門及紐、澳等22個國家及地區。

此外，領務局也再次呼籲，民眾出國應遵守當地法令，勿受利誘鋌而走險，從事不法活動，成為犯罪集團在海外的犯罪工具。（編輯：蘇志宗）1090121