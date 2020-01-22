土耳其：若有自中國入境武漢肺炎疑似案例將隔離

（中央社記者何宏儒安卡拉22日專電）土耳其衛生部長克扎今天指出，若有疑似感染武漢肺炎的患者從中國抵達土耳其，將會予以隔離。他表示，目前武漢肺炎對土耳其沒有構成任何特殊風險。

克扎（Fahrettin Koca）今天接受安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）專訪時指出：「源自中國武漢的冠狀病毒對土耳其沒有構成任何特殊風險。」他同時表示，今天稍晚將會針對2019新型冠狀病毒召開風險評估會議。

中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，後經世界衛生組織（WHO）命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），是第7種已知可感染人類的冠狀病毒。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）引述克扎報導，土耳其目前沒有發現帶有此一新型冠狀病毒的病患，也沒有可能爆發疫情的風險，但仍已針對可能的最壞情況完成預防措施。

克扎說：「我要強調，我們沒有確診案例或疑似案例，土耳其目前沒有風險。」

他指出，如果有來自中國的疑似案例抵達土耳其，將會以專用救護車送到指定醫院進行隔離。他表示，相關準備工作已經完成。

克扎表示：「世界衛生組織並沒有建議土耳其要使用紅外線攝影機，不過我們採取了包括紅外線攝影機在內的所有預防措施。」

土耳其新聞網站Bianet引述克扎說：「我可以說，相較於去年，流感案例數沒有增加，沒有新的（流感）媒介，所以沒有任何風險。」武漢肺炎已在中國以外的其他6個國家出現確診案例。中國的衛生官員表示，中國已確診440例，武漢巿確診死亡9例。（編輯：韋樞）1090122