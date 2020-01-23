幼稚園老師刮中200萬加賓士車 現身說法難掩興奮

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）農曆春節將屆，刮刮樂彩券買氣旺，一位30歲幼稚園老師刮中二獎新台幣200萬元加賓士車一輛，今天上午現身說法，心情非常興奮，準備開車帶全家出去玩。

農曆春節將屆，彩券行也擠滿民眾買刮刮樂試手氣，台灣彩券也推出2000萬超級紅包刮刮樂，今年第2位賓士車加200萬元獎項在新北市蘆洲區開出，中獎者今天上午在彩券行現身說法，吸引許多媒體等候。

這位名為「寶妹」的30歲幼稚園老師，今天面對媒體仍難掩興奮，她說平常就有買刮刮樂的習慣，大約每週買個3次到4次，每次大概買個200元，若中都是小獎。

寶妹說，20日當天領年終獎金，她中午休息後先到土地公廟拜拜，想說到彩券行碰碰運氣，幫自己再加碼。

當天寶妹看到彩券行推出200萬元加上賓士車刮刮樂，她還開玩笑跟店員說，「我的車怎麼停在這？幫我把鑰匙拿來」，寶妹請店員隨機選張，當時彩券行劉小姐就把新的一本刮刮樂拿出來選給寶妹。

劉小姐說，前3張刮刮樂寶妹都刮中1000元獎項，到了第4張，寶妹好像刮中了大獎，不敢置信，還交給她再三確認，劉小姐經過確認後，跟寶妹大呼驚叫說，真的中大獎了。

回想當時中大獎的心情，寶妹說沒想到第4張就刮中了，當下心想說怎麼可能，腦筋一片空白，自己不敢相信刮中汽車，跟店員再三確認、再掃描QR Code，結果真的是中大獎，心情很開心很興奮。

寶妹說，目前家人還不知道她中大獎，今天就要回南部過年，她想除夕夜當天圍爐再跟家人講，讓家人有一個難忘的驚喜。

談到未來中獎用途，寶妹說，一部分規劃存起來當教育基金，一部分可能捐給育幼院、幫助有需要的小朋友，另外中到賓士車，她也想日後帶家中兩個小孩去南部玩。

寶妹選擇今天在彩券行現身說法，她說，之前對買彩券中獎也是半信半疑，想說怎麼會中，跟一般民眾一樣有點懷疑，現在她真的中獎了，主要是希望大家有機會也可以買彩券做公益，順便試試手氣。

彩券行劉小姐說，春節快要到了，彩券行買氣持續成長，目前業績已經成長兩成，有了中獎者現身說法，相信彩券行的生意會越來越好。（編輯：蘇龍麒）1090123

新北市蘆洲區一家彩券行有民眾買刮刮樂彩券刮出大獎，經銷商劉小姐表示目前業績成長2成，相信未來生意會更好。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月23日

新北市蘆洲區一家彩券行有民眾買刮刮樂彩券刮出大獎，23日也有不少民眾跟買試手氣、做公益。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月23日