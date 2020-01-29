準備開工 花蓮縣府提供5萬口罩車站免費送

因應武漢肺炎疫情延燒，花蓮縣政府準備5萬份口罩，28、29日放置在縣內各車站，縣長徐榛蔚（中）28日前往花蓮火車站分送。（花蓮縣政府提供）中央社 109年1月29日

（中央社花蓮29日電）春節假期即將結束，因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫及流感高峰期，花蓮縣政府準備5萬個口罩，在縣內火車站分送給往返民眾，並呼籲鄉親自我管理，出入公共場域戴口罩並勤洗手。

花蓮縣政府準備5萬個口罩，在大年初四、初五民眾返鄉、上工通勤高峰時段，於各火車站放置免費口罩，縣長徐榛蔚、立委當選人傅崐萁及縣府團隊，昨天一同到花蓮火車站分送。

衛生局副局長鍾美珠今天表示，上午到火車站視察，約有8成民眾戴上口罩，顯示民眾自主防疫意識高。

對於春節期間部分超商、藥局口罩短缺問題，鍾美珠強調，口罩量足夠，但碰上假期時的宅配、貨運業者也休假，相信開工後，情況應該可以改善許多。

衛生局呼籲，目前正值武漢肺炎疫情期間，應避免前往中國等疫情嚴重地區，出入市場、醫院及人潮擁擠的公共場所，也要勤洗手落實手部衛生，確實配戴口罩，若出現呼吸道症狀，立即就醫，並告知曾經旅遊地點及活動史，共同作好防疫工作。（編輯：陳清芳）1090129