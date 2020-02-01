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雲林禽流感疫情拉警報 冬天氣溫偏低所致

最新更新：2020/02/01 14:56
雲林縣動植物防疫所1日表示，今年農曆春節期間適逢冷氣團來襲，雲林縣1週內就執行3場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，撲殺約5萬隻家禽。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者黃國芳傳真　109年2月1日
雲林縣動植物防疫所1日表示，今年農曆春節期間適逢冷氣團來襲，雲林縣1週內就執行3場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，撲殺約5萬隻家禽。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者黃國芳傳真　109年2月1日

（中央社記者黃國芳雲林縣1日電）雲林縣今年1月執行8場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，疫情較去年嚴重，雲林縣動植物防疫所今天表示，今年冬天氣溫偏低，家禽互相取暖，呼吸道疾病的散播風險越大。

雲林縣動植物防疫所表示，農曆春節期間，適逢冷氣團來襲，雲林縣1週內就執行3場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，撲殺約5萬隻家禽。

雲林縣動植物防疫所指出，雲林縣今年1月共執行8場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，撲殺家禽數達9萬9000隻，與去年1月4場、撲殺1萬9000隻家禽相較，禽流感疫情相對嚴重。分析原因為去年是暖冬，今年冬天氣溫普遍偏低，溫度越低家禽會靠在一起取暖，對於呼吸道疾病的散播風險越大。

雲林縣動植物防疫所表示，高病原性禽流感自民國103年底入侵台灣，整體疫情呈現收斂情勢，但要完全撲滅，因涉及野生動物帶原，難度高。呼籲飼養家禽業者應於低溫期間，適當為禽場加溫，加強禽場衛生管理及防護措施，避免野生鳥類入侵，才能遠離禽流感風險。（編輯：黃世雅）1090201

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