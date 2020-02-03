元宵節將至 標檢局提醒慎選經認證手提燈籠

（中央社記者吳柏緯台北3日電）本週末（8日）就是元宵節，不少縣市政府會發放小型提燈歡度節慶，經濟部標檢局提醒，無論是政府發送或民間販售的燈籠，都必須經過檢驗程序，才可流通。民眾選購時也應特別注意。

農曆春節剛過，緊接而來的就是元宵節，除了各縣市政府會發送小提燈，也有不少業者看準這波商機，陳列販售各式繽紛的手提燈籠，成為元宵節的另一個景致。

為了吸引民眾的目光，市面上的手提燈籠，不論是材質或形式都有各式變化，經濟部標準檢驗局表示，為了維護兒童的安全及健康，只要是設計、製造、銷售、陳列或標示供14歲以下兒童遊玩使用的手提燈籠，不論是進口或是國內產製，皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才可以在國內市場流通。

標檢局強調，為協助中央部會、縣市政府採購符合檢驗規定的手提燈籠，已經發函給交通部觀光局、衛生福利部、經濟部中部辦公室、各地方政府，提醒在採購時確認手提燈籠的本體或外包裝，是否貼有商品檢驗標識及中文標示等相關資料。

此外，標檢局提醒家長，在選購手提燈籠時，應注意是否有商品檢驗標識、是否貼附詳細中文標示，並選擇適齡的商品，避免兒童使用不慎而受傷。此外，應檢查手提燈籠組裝零件是否牢固，以及小物件是否易鬆脫，避免兒童誤吞。（編輯：林孟汝）1090203