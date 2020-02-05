小三通過境不落地第二天 旅客指不便但願配合

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）小三通過境旅客不落地今天是實施的第二天，金門縣政府相關人員全部上緊發條，嚴格執行。有旅客表示感到有些許不便，也有人覺得形同「軟禁」，但普遍都能配合辦理。

中國大陸武漢肺炎疫情持續擴散，金門縣政府自昨天起實施「小三通過境旅客不落地」及「定點安置居家檢疫」政策。

在中國大陸待了10天的楊小姐今天抵達水頭碼頭，預計轉搭下午6時班機回台灣。她說，通訊軟體line在中國大陸不通，她不知道有不落地措施，被統一安置感覺形同「軟禁」，但能夠省下碼頭到機場交通費用，覺得還不錯。

在深圳上班的陳先生1月31日回台過年，昨天返回工作崗位時才知延後開工，只好今天再透過小三通轉機回台北。對於不落地規定，他說，雖有點麻煩，但只能共體時艱。

金門縣港務處處長何佩舉一早坐鎮碼頭，了解不落地執行情況；金門縣公共車船管理處處長王垣坤也趕到水頭碼頭協助處理，並隨同過境旅客到尚義機場，把旅客安置在農特產中心，等待轉機。

旅客在農特產中心等待轉機期間，金門縣觀光處、車船處人員除提供免費麵包及飲料，還協助訂購餐盒。有些旅客擔心趕不上班機，工作人員安撫表示有專人協助購票與通關作業，時間到了就會通知旅客，請大家安心。

自1日起，金門往返廈門、泉州的小三通船班從每天來回44個船班減為10班；另從昨天起，小三通過境旅客更不能落地，且採分流處理。

過境不落地實施後，從中國大陸抵達水頭碼頭的旅客下船入境後，如有發燒異狀，即刻送往醫院戶外篩檢站依標準作業程序就醫。金門縣政府表示，今天至少有2輛救護車來到碼頭，載送旅客醫院進一步篩檢。

一般旅客則須填妥「旅客入境健康聲明暨居家簡易通知書」，並依金門籍、一條龍乘客、將赴台民眾，依序通關。通關後，購買一條龍套票及轉機赴台旅客，由縣府統一調派專車接送直達機場，集中在農特產品中心安置、等待轉機。

旅客如需停留金門，由縣府安置在適當場所，統一進行居家檢疫14天。不過，何佩舉表示，目前空運能量足夠，縣府會盡全力協助過境旅客，盡快返回目的地。

金門縣政府秘書長陳朝金受訪指出，旅客進關後如果發現旅客發燒或咳嗽，將送往金門醫院進行X光檢測，如果有初步感染肺炎，將進入醫院醫療體系。

經初步檢測沒有感染肺炎，採得檢體後，安排集中留置住宿，統一管理，等待檢測結果出來，如果是陰性，再讓人員回到台灣居家檢疫。

陳朝金說，就地檢疫的居民，由民政部門配合各鄉鎮公所及村里長實施居家關懷，每天檢測體溫一次，做成記錄，並請當事人不得外出；如果違反居家檢疫規定，將依傳染病防治法處以罰鍰。

陳朝金表示，縣府的做法務必要讓整個防疫體系做到滴水不漏，確保民眾安全。（編輯：戴光育）1090205