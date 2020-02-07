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私運口罩出口 高雄關鍥而不捨查獲要追貨主

最新更新：2020/02/07 13:00

（中央社記者陳朝福高雄7日電）關務署高雄關緝私人員3日自一只出口菲律賓貨櫃內，查獲口罩3474片。這是口罩管制出口以來，首宗在海運出口貨櫃查獲違規出口的管制口罩，也是單次查獲口罩片數最多案例。

關務署高雄關表示，這是目前單次查獲口罩數量最多的一次。政府防疫管制口罩出口期間，不得以郵寄、快遞或貨運等方式出口，針對夾藏或超量攜帶及出口高風險包括大陸等重點地區貨物加強查核。

這只準備自高雄出口至菲律賓的貨櫃，關務署高雄關緝私人員經風險管理鎖定查核，但緝私人員3日準備開櫃檢查時，卻發現櫃門被擋住因而打不開櫃口，讓緝私人員更加起疑。

緝私人員探查這只40呎貨櫃，開櫃時發現遭一只大型養殖桶擋住櫃口，經調來大型機具小心翼翼移除後開櫃，逐步抄查終於在最內層查獲這批管制出口的口罩3474個。

關務署高雄關表示，這只貨櫃準備運往菲律賓，報關貨名「H型鐵及玻璃纖維桶」，涉嫌申報不實。依法查扣的這批口罩全部送交衛生福利部疾病管制署指定地點，並持續追查貨主和移交國貿局裁罰。

依關務署統計，自1月24日至2月5日，查獲違規出口管制口罩案件中，旅客攜帶出境24件1萬521片、郵包寄送543件12萬1421片、快遞寄送14件2886片，以及貨運方式夾藏1件3474片。其中以郵包寄送案件最多，約佔全部案件數93.3%。（編輯：孫承武）1090207

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