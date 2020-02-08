補防破口 新北要求居家檢疫親自接電話

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府民政局今天表示，因應武漢肺炎居家檢疫關懷對象屢次擅自外出，市府規定日後必須親自接聽電話，不能由家人代接。一旦找不到人，里幹事將親自到家裡找人、通報協尋。

新北市江姓夫妻6日違反居家檢疫規定，企圖經由小三通管道從金門闖關前往廈門。新北市府當天將遭攔阻的夫妻，送回住所並每天派員親自訪視。衛生局也裁處重罰兩人共新台幣30萬元。

市府說，當事人在民政人員電話關懷時，是兒子接聽電話，並隱匿其父母已離開檢疫住家，搭機前往金門的事實。

市府民政局晚間發新聞表示，研擬改善作為以因應民眾所擔心的武漢肺炎防疫破口。民政人員電話關懷居家防疫對象時，不能由家人代接回應，也不能以「家人睡覺」為藉口，一定要由本人親自接聽。

民政局告訴中央社記者，關懷電話是家用電話，不能接聽行動電話，必須確實由居家檢疫對象親自接聽，以確保人員是在居家地點，並未擅自離開。

民政人員會向居家檢疫關懷對象宣導，強調居家檢疫期間不能外出、不得由家人或同住者代接電話，違反規定的相關處罰。也將確實掌握關懷對象健康狀況，依紀錄表如實詢問登記。

民政局說，居家檢疫人數每日動態統計，有解除、有新增，截至7日為止為679人。若找不到當事人時，民政人員或里幹事將立即前往住家訪查訪釐清原因。

若訪視未遇且住所正確者，將移請新北市府衛生局開罰；若住所資訊錯誤，除立即回報內政部民政司，並移請市警局比照重大案件協尋。（編輯：方沛清）1090208