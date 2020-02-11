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女子送400口罩給梧棲消防隊 留字條加油打氣

最新更新：2020/02/11 10:46
台中市10日晚間有名女子交給消防局梧棲分隊值班人員一袋物品後就離去，消防人員打開發現是400個口罩，還留有加油打氣紙條，十分暖心。（梧棲消防分隊提供）中央社記者蘇木春傳真　109年2月11日
台中市10日晚間有名女子交給消防局梧棲分隊值班人員一袋物品後就離去，消防人員打開發現是400個口罩，還留有加油打氣紙條，十分暖心。（梧棲消防分隊提供）中央社記者蘇木春傳真　109年2月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市1名女子昨天晚間到台中梧棲消防分隊，交給值班人員一袋物品後就離去，消防人員打開發現是400個口罩，還留有「台灣加油」的紙條，讓防疫第一線感受到滿滿的人情味。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒蔓延，民眾為自保紛紛搶買口罩，近日有民眾擔心第一線警消人員缺乏口罩物資，也自發性將口罩捐贈到相關單位，讓警消人員大感窩心。

台中市消防局梧棲分隊昨天晚間在臉書（Facebook）粉絲團貼文指出，10日晚間有名不願具名的女子，拿了一袋東西給值班人員後就匆匆離去，打開一看是防疫物資口罩，還留有紙條「一份愛心，幫助更多人，辛苦您了，台灣加油」等內容。

梧棲消防分隊長陳世涼今天表示，自從疫情爆發以來，第一線人員都上緊發條不敢鬆懈，經清點獲捐贈的口罩約400個，數日前清水消防分隊也有民眾捐贈口罩，讓防疫第一線感受到滿滿的人情味，也有很大的打氣作用。

台中市消防局表示，外勤執行救護的單位，原先就有採購防疫物資，疫情爆發後也都有預留一定的量，感謝熱心民眾捐贈防疫物資加油打氣，但也呼籲民眾若有需要可留著使用，或轉介給更需要的單位，共同努力防疫。（編輯：謝雅竹）1090211

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