內湖新明路疑似洩油點找到了 中油晚間開挖

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台北市內湖區新明路發生漏油事故，中油表示，已找出疑似洩油處，預計今天晚上10時開挖，若確認為洩油處，將儘速修補管線；待完全恢復原狀後，再與當地受影響居民討論補償方案。

台北市內湖區新明路發生漏油事故，有民眾反映自8日起聞到油氣味，中油隨後派人員尋找洩油點。

中油煉製事業部副執行長曾繁鑫今天指出，疑似漏油的油管是桃園煉油廠至石門油庫其中一段管線，中油先前密集測試、開挖，但仍未找出漏油處。昨天改以科學儀器鑽探，發現一處疑似洩油點。

曾繁鑫說明，預計今天晚上10時開挖，若確認為洩油處後，將儘速修補管線，若管線漏洞過大，將考慮更換管線；他補充，台北市政府核准中油在晚上10時到早上6時進行開挖作業，由於該路段周遭沒有住家，不會影響居民夜間作息。中油也在早上6時停止開挖作業，這幾天並未造成社區交通不便。

他表示，為避免油水污染，中油持續抽取油水，至昨天晚間已抽取9萬公升油水，並送回桃園煉油廠處理。

另外，中油為了尋找破損點，管線已從8日起暫停輸油。曾繁鑫強調，北部油料供應無虞，雖然管線暫停輸油，不過，中油已經安排油罐車到桃園煉油廠取油，基隆港也會接收高雄煉油廠載運北上的油料。

民進黨籍立委高嘉瑜已到新明路進行會勘，她事後在臉書發文表示，要求中油儘速找出漏油點，並提出檢討、維修監測報告及受影響住戶的賠償方案。

對此，中油副總方振仁表示，中油以找出洩漏處為優先，並盼儘速恢復原狀，後續會再與當地居民討論相關補償事宜。（編輯：鄭雪文）1090213