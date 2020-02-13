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DotAsia董事改選 前NCC主委詹婷怡高票當選

最新更新：2020/02/13 18:22

（中央社記者吳柏緯台北13日電）國際非營利性質網路組織DotAsia舉行2020年董事改選，由台灣網路資訊中心提名的前NCC主委詹婷怡，在眾多競爭者中脫穎而出，以第一高票當選，預計將在17日會員大會宣誓就任。

負責註冊管理國際頂級網域名稱.Asia並以促進亞太地區網路發展與應用為宗旨的國際非營利性質網路組織DotAsia，近日舉行2020年董事改選，共選出3席新任董事。

前國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡接受財團法人台灣網路資訊中心提名，參與這次競選，經過公開選舉程序後，傳出捷報。詹婷怡以第一高票當選董事，而且得票數遙遙領先東南亞、大洋洲與中亞各區域代表。未來將運用在台灣推動電信網路數位匯流專業知識，共同致力於亞太地區網路治理與國際合作。

詹婷怡指出，在網路數位發展過程中，出現數位落差、數位霸權、網路內容監管、跨域法律管轄等各式問題，這些都是網路治理必須探討與解決；就任DotAsia董事後，將以在台灣推動數位發展的成功經驗，致力於亞太社群的數位發展。

DotAsia將於2月17日在澳洲墨爾本舉行年度會員大會，詹婷怡代表台灣參加會議並正式就職DotAsia董事。（編輯：郭萍英）1090213

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