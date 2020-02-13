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把握鋒面過境 南部水庫集水區人工增雨

最新更新：2020/02/13 20:41
經濟部水利署13日在曾文水庫集水區等地點啟動人工增雨作業，盼適時增加降雨量。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年2月13日
經濟部水利署13日在曾文水庫集水區等地點啟動人工增雨作業，盼適時增加降雨量。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年2月13日

（中央社記者楊思瑞台南13日電）南部地區今天下午部分地區開始飄雨，經濟部水利署在曾文、烏山頭、南化水庫，與甲仙攔河堰等地點啟動人工增雨作業，盼適時增加降雨量，挹注枯水期的用水所需。

經濟部水利署南區水資源局局長連上堯表示，南部各水庫集水區自去年9月起，累積降雨量均低於歷年同期平均值。所以自去年10月起積極採取跨區域水源調度、控管水庫出水量、加強灌溉節水等作為；並與水利署人工增雨作業小組密切聯繫，一有適合機會，就迅速於地面啟動人工增雨作業。

連上堯指出，依中央氣象局資料顯示，今天下午至14日因鋒面接近及西南風增強，台灣西半部轉為有短暫陣雨或雷雨的氣候，並有局部大雨發生的機會，南部水庫集水區也有短暫陣雨機會。

他說，為掌握難得時機，水利署人工增雨作業小組通知水利署南區水資源局、台灣自來水公司第六區管理處、嘉南農田水利會等水庫管理單位，在下午3時35分左右進行人工增雨作業，期盼適時增加降雨量，紓緩南部地區水情。（編輯：李亨山）1090213

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