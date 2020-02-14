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中油內湖洩油點找到了 管線修補工程再等等

最新更新：2020/02/14 11:13

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台北市內湖區新明路發生漏油事故，中油表示，已找到洩油點，不過，因洩油處夾在台電與新世紀資通箱涵中間，中油將與兩家業者溝通研議處理方式，取得共識後，才會開挖修補管線。

內湖區新明路發生漏油事故，有民眾反映自8日起聞到油氣味，中油先前密集測試、開挖，但仍未找出漏油處，改以精密儀器細部鑽探後，發現一處疑似洩油點。中油在13日晚間10時再度開挖，今天上午6時停止開挖作業，未造成社區交通不便。

在漏油事件發生7天後，中油今天表示已找到洩油處。

中油煉製事業部副執行長曾繁鑫指出，漏油的油管是桃園煉油廠至石門油庫其中一段管線，中油已經找出洩油點，原先規劃儘速修補管線，不過，管線洩油段夾在台電與新世紀資通兩個箱涵之間，因此，中油今天將先與兩家業者協調後續處理方式，取得共識後，中油才會再進行開挖。

曾繁鑫說，中油透過儀器偵測，發現開挖範圍周遭確實有土地遭油污污染，不過，實際污染面積待開挖後才可確認。

他強調，該油管已經暫停輸油，周遭土地污染狀況並未惡化，也未影響到北部供油。（編輯：林孟汝）1090214

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