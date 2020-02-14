讚健保署為防疫無名英雄 陳其邁鞠躬致謝

（中央社記者許秩維台北14日電）行政院副院長陳其邁今天表示，健保署協助架構防疫網絡，提供堅強後盾，是防疫的「無名英雄」。陳其邁也代表總統和行政院長向參與防疫的人員鞠躬致謝。

因應2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎），衛生福利部中央健康保險署於短期內完成健保雲端旅遊史查詢系統、啟動防疫口罩實名購買制等各項防疫及應變措施，陳其邁今天到健保署慰勞參與防疫的人員。

陳其邁表示，因應武漢肺炎疫情，健保署人員不眠不休協助架構防疫網絡，提供最堅強的後盾，透過健保雲端資料庫守護國民健康，在這次武漢肺炎防疫和預防社區感染工作上，健保署可說是「無名英雄」，他也代表總統蔡英文和行政院長蘇貞昌向大家鞠躬致謝。

健保署署長李伯璋表示，在行政院和衛福部指示下，健保署須在很短時間內設置「健保雲端旅遊史查詢系統」及「口罩控管系統」，因此自春節假期就開始動員人力和協力廠商，核對移民署和疾管署的資料，並開發健保醫療資訊雲端查詢系統轉檔程式以供查詢，讓系統順利上線。

李伯璋指出，健保署協助勾稽中港澳入境名單及確診病患的接觸者，幫助醫護人員及時比對相關旅遊史或接觸史，避免有心人士隱瞞；2月10日起更開發新功能，醫療院所可於前一天針對預約掛號的病人預作查詢，提前準備發燒篩檢及採檢工作。

因應口罩實名制政策，健保署也建置「防疫口罩管控系統」，提供健保特約藥局登錄進貨及購買資訊。為分散查詢主機壓力，健保署則將口罩庫存量釋出到政府開放資料平台，與行政院政務委員唐鳳領導的民間社群合作建置口罩供需平台，供民眾查詢。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：葉俐緯）1090214