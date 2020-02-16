首例武漢肺炎死亡是否為社區感染 專家看法不一

中央流行疫情指揮中心16日晚間舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中（中）表示，國內新增2例武漢肺炎確診個案，其中一例是中部60多歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診病例已知密切接觸者。中央社記者林俊耀攝 109年2月16日

（中央社記者張茗喧台北16日電）台灣今天出現首例疑似武漢肺炎社區感染病例，有專家認為，隨中國武漢肺炎疫情升溫，台灣出現社區感染難以避免；但也有專家認為，個案就是被中港澳民眾感染，不可算是社區感染。（延伸閱讀：武漢肺炎疑似社區感染 陳時中：不排除公布個案住家）

武漢肺炎延燒，國內今天出現首例社區感染個案，個案是名61歲的白牌計程車司機，沒有接觸、旅遊史，平時專載來自中港澳地區的預約旅客，1月27日開始咳嗽、2月3日就醫診斷為肺炎，2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，個案50多歲弟弟也確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這起病例可以說是本次疫情的首例本土社區感染個案。

台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民今天晚間接受記者電話時表示，中國的武漢肺炎疫情持續升溫，加上其他國家也不斷出現無症狀感染者，國內要完全沒有社區感染難度相當高，僅能透過擴大檢疫來爭取更多防疫時間。

不過，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為第19例病例「不是社區感染」，因為社區感染是不知道源頭的，但這個案的源頭就是接觸來自中港澳的民眾，一旦確認台灣出現社區感染，人家就會把台灣關起來，她強調社區感染不能隨便說，呼籲指揮中心收回社區感染的說法。

她也呼籲，計程車司機開車時應戴口罩，清潔車子時要小心、戴手套，避免染病上身。

武漢肺炎爆發社區感染，民眾戴口罩的建議是否應調整，黃立民強調，若到哪裡都要戴口罩，口罩供應勢必不足，不可能24小時都戴口罩，更重要的是，單靠戴口罩防疫強度也不夠。

武漢肺炎主要透過飛沫、接觸感染，他認為勤洗手比戴口罩更重要，建議民眾在吃飯前、觸摸臉部口鼻前，務必要先洗手，這陣子若出現呼吸道症狀，可優先自主隔離、避免上班上課，企業也應掌握員工的身體狀況，都能避免社區感染。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李亨山）1090216