侯友宜：檢疫還亂跑 將要付費接受集中隔離

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市長侯友宜今天表示，居家檢疫者若不配合政府防疫，「我絕對不會客氣」，如果有故意外出趴趴走的，除了依法重罰，未來一定會送到集中檢疫所來隔離，同時還會要求自費。

侯友宜今天視察海山國小防疫措施時接受媒體聯訪表示，新北居家檢疫的人數最高一度有5000人，最近約有3000多人，市府一定會做好嚴格的管控，讓這些人在家自主健康管理。

他表示，如果有故意趴趴走的，未來一定會送到集中檢疫所來管理；如果中央沒有辦法負擔，新北市會自己找到適當的場所來進行隔離檢疫，而且「我會要求他們自費」。所以，希望居家檢疫一定要配合政府來做到位，否則，「我絕對不會客氣」。

他談到是否希望公務員不要出國的問題表示，新北市公務體系的公務員，在層層主管把關下，大家不會隨意亂出國。因公務員出國一定是經過主管同意，「如果沒有必要，我相信我們公務體系的同仁都很自愛，不會隨便出國。」

媒體詢及最近傳出的最新案例的感染途徑是否親子間的感染，侯友宜表示，每一個個案的發生，新北市所有的疫情及每一個個案的接觸史，他在醫院的整個情形，「我都瞭若指掌、我完全可以掌握，我也全力地面對這一波所有確診的案例」。

他強調，他每天早上都有召開晨報會議，針對這些個案的防堵，他要求相關單位一定要做到位。所以，他籲外界安心，他一定會全力以赴，因為，他對每一個個案都很清楚。（編輯：陳清芳）1090225