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武漢肺炎／染疫外籍看護是非法移工 曾接觸另一醫院和病人
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／染疫外籍看護是非法移工 曾接觸另一醫院和病人

最新更新：2020/02/26 15:31
台灣新增1名武漢肺炎確診個案，為臨時的外籍看護，確診前曾照顧病人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）表示，確診個案醫院內接觸者採檢都陰性，院外接觸者調查中，不致於有院內感染。中央社記者鄭傑文攝　109年2月26日
台灣新增1名武漢肺炎確診個案，為臨時的外籍看護，確診前曾照顧病人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）表示，確診個案醫院內接觸者採檢都陰性，院外接觸者調查中，不致於有院內感染。中央社記者鄭傑文攝　109年2月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）台灣今天確診武漢肺炎的個案為一名印尼籍臨時看護工，因為非法移工，行蹤一度成謎，經警政單位協尋，4小時找到人，但她人已在另一家醫院照顧另一名病人。

防疫資訊

北部80餘歲老翁武漢肺炎群聚案再擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布，北部老翁住院期間的30餘歲女外籍臨時看護感染武漢肺炎，為台灣第32例確診個案。

這名看護為印尼籍，且是非法移工。她在老翁住院的2月11日至16日間協助照顧。老翁在23日確診。衛生單位在老翁確診後，因看護工行蹤成謎，透過警政系統協尋，花數小時尋找，24日晚間尋獲送往醫院採檢並住院隔離，今天確診。

陳時中說，外籍移工和老翁的同醫院院內接觸者都已採檢，且醫護都是陰性；院外接觸者則還在追。如果疫調不容易掌握相關接觸者，不排除公布其行蹤。

指揮中心正調查移工2月16日至24日間的活動史，指揮中心應變官莊人祥在記者會後表示，因此看護工是非法移工，行蹤比較難掌握，但發現她時，她已在另一家醫院照顧另一名病人，正在進行相關接觸者調查和採檢。確診個案症狀輕症，目前在醫院隔離。（編輯：管中維）1090226

疫情指揮中心26日宣布，台灣新增1例武漢肺炎確診個案，為北部80餘歲老翁的外籍看護。（中央社製圖）
疫情指揮中心26日宣布，台灣新增1例武漢肺炎確診個案，為北部80餘歲老翁的外籍看護。（中央社製圖）
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