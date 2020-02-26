武漢肺炎／染疫外籍看護是非法移工 曾接觸另一醫院和病人

台灣新增1名武漢肺炎確診個案，為臨時的外籍看護，確診前曾照顧病人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）表示，確診個案醫院內接觸者採檢都陰性，院外接觸者調查中，不致於有院內感染。中央社記者鄭傑文攝 109年2月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）台灣今天確診武漢肺炎的個案為一名印尼籍臨時看護工，因為非法移工，行蹤一度成謎，經警政單位協尋，4小時找到人，但她人已在另一家醫院照顧另一名病人。

北部80餘歲老翁武漢肺炎群聚案再擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布，北部老翁住院期間的30餘歲女外籍臨時看護感染武漢肺炎，為台灣第32例確診個案。

這名看護為印尼籍，且是非法移工。她在老翁住院的2月11日至16日間協助照顧。老翁在23日確診。衛生單位在老翁確診後，因看護工行蹤成謎，透過警政系統協尋，花數小時尋找，24日晚間尋獲送往醫院採檢並住院隔離，今天確診。

陳時中說，外籍移工和老翁的同醫院院內接觸者都已採檢，且醫護都是陰性；院外接觸者則還在追。如果疫調不容易掌握相關接觸者，不排除公布其行蹤。

指揮中心正調查移工2月16日至24日間的活動史，指揮中心應變官莊人祥在記者會後表示，因此看護工是非法移工，行蹤比較難掌握，但發現她時，她已在另一家醫院照顧另一名病人，正在進行相關接觸者調查和採檢。確診個案症狀輕症，目前在醫院隔離。（編輯：管中維）1090226