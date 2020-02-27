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武漢肺炎／全球單日確診首超中國 除南極洲外6大洲全染疫
首頁 / 生活

基隆畢業典禮順延2週 6月視疫情檢討是否舉行

最新更新：2020/02/27 12:16
武漢肺炎疫情持續升溫，基隆市長林右昌27日視察工東街道路拓寬工程時表示，因為開學延後2週，畢業典禮也順延2週，6月會視疫情檢討是否舉行。中央社記者王朝鈺攝　109年2月27日
武漢肺炎疫情持續升溫，基隆市長林右昌27日視察工東街道路拓寬工程時表示，因為開學延後2週，畢業典禮也順延2週，6月會視疫情檢討是否舉行。中央社記者王朝鈺攝　109年2月27日

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）武漢肺炎疫情持續升溫，台北市和新北市已分別決定延期畢業典禮，基隆市長林右昌今天說，因為開學延後2週，畢業典禮也順延2週，6月會視疫情檢討是否舉行。

林右昌上午視察工東街道路拓寬工程，接受媒體訪問時表示，因為開學延後2週，因此畢業典禮也順延2週，大概會在6月中下旬，市府原則上配合中央政策將畢業典禮順延，等到6月視疫情檢討是否舉行。

對於新北市要求補習班所有師生一律戴上口罩，基隆是否跟進，林右昌說，慶幸基隆到目前為止還是保持零確診，且連續7天沒有通報疑似案例，疫情相當穩定。

他說，市府仍會提高警覺，各校每天上午都會為學生篩檢，並將相關資料與補習班勾稽，也希望生病或發燒的學生能在家休息不要去補習班，市府也會提醒補習班多加注意學生身體狀況及相關防疫工作。

林右昌表示，若補習班希望孩童戴口罩，請補習班將口罩備齊，市府基本上不強制戴口罩上補習班，若孩童自己要戴口罩市府也會尊重，基隆市目前還是依中央指示，希望生病或發燒學童不要到補習班和學校，並做好勤洗手與清潔工作，以確保補習班環境安全。（編輯：李錫璋）1090227

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