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花蓮縣府：5/4前暫緩畢旅等校園集會活動

最新更新：2020/02/27 22:47

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣政府今天晚間發布新聞稿指出，因應武漢肺炎疫情延燒，配合中央防疫，避免群聚感染，縣內在5月4日前暫緩學校舉行校外教學、畢業旅行、運動會及園遊會等集會活動。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣內目前未有武漢肺炎確診病例，但為避免校園可能發生的群聚感染，將用更高標準防疫，將疫情影響降至最低，校園大型集會活動統一延到5月後再行辦理。

花蓮縣政府指出，若涉及廠商合約等因素，學校評估仍須舉辦，將請學校取得教師代表、家長代表及行政人員討論共識，以學生健康優先決定是否舉辦，並加強活動期間學生健康檢測及管理、環境清潔及消毒作業。

除了校園活動外，花蓮縣政府教育處表示，原將在3、4月間共5項活動及體育賽事將延期或停辦，影響人數逾超過萬人。

目前確定停辦活動為3月7日舉辦的「2020洄瀾東海岸馬拉松」，已完成報名的4000多名跑者，3月9日可於官網查詢退費機制。

延後活動包括3月14日的「花蓮未來教育科技論壇」、3月20、21日登場的「花蓮2020威剛太平洋國際龍舟錦標賽」、4月11、12日的鐵人賽事及「2020花蓮全國春季小鐵人錦標賽」等4項活動。（編輯：戴光育）1090227

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