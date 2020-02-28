外籍看護確診效應 新北：加強移工感控防疫

中央流行疫情指揮中心公布武漢肺炎確診外籍看護病例近期行動軌跡，提醒民眾留意，新北市樹林區公所28日表示，已針對個案曾前往的東昇公園加強消毒，民眾無需恐慌。（樹林區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）武漢肺炎確診外籍看護行動足跡引關注，新北市長侯友宜指出，交通運輸業者都要自我消毒與清潔，今天要求加強外籍移工防疫，醫院病患照顧者視同外包人力，遵守感染管制程序。

侯友宜今天在市府舉行小型的防疫會議，聽取相關單位報告確診的外籍看護行動足跡圖公布後的防疫作為，並且認為市府的超前部署防疫，在外籍移工、11歲病童確診病例的防疫中，發揮提前預防避免擴大效果。

這名確診外籍看護多次搭乘大眾運輸工具，新北市交通局表示，新北市所有公車業者及捷運系統自我消毒、整理環境清潔、駕駛員測量體溫、勸說民眾佩戴口罩等，都是超前部署。

侯友宜今天要求勞工局落實外籍移工防疫，對移工的管理業者宣導，也發函給轄內所有醫院，要求依規劃管制出入並配戴口罩，追蹤管理體溫異常者，病患照顧者比照醫院外包人力，嚴格執行醫院感染控制。

侯友宜今天在新莊區、泰山區視察排水工程接受媒體聯訪時指出，無需爭論中央決定防疫指揮中心一級開設是聽取誰的建議，重要的是團結面對武漢肺炎疫情，提升層級可以讓兵貴神速、快速反應，統合各部會力量更有效率壓制武漢肺炎疫情。

他說，新北市政府早就以一級應變的規模防疫，將邀請行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，到新北市指導社區感染防疫應變演練，同時也將邀感染控制專家、軍方參加。

侯友宜指出，在世界各地武漢肺炎疫情升溫之際，防疫兵貴神速，新北慎防院內感染風險，急救責任醫院規劃隔離病床，補充基層診所的物資，及病患分流、後送。目前醫院對病患照顧者的感染管制、移工的防疫是重點。

樹林區長陳奇正向中央社記者表示，公所清潔隊今天下午在外籍看護搭車的台鐵樹林火車站前站、後站周邊消毒，也針對東昇公園、女看護搭乘公車的站牌特別消毒，請民眾無需過度恐慌。（編輯：戴光育）1090228