北部醫院群聚感染源仍不明 整區病房已關閉

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前）3日宣布，台灣新增1例武漢肺炎確診個案，為北部醫院50餘歲確診婦女同病房、不同病室的陪病家屬。國內目前有42例確診個案。醫院群聚案累計7人。中央社記者郭日曉攝 109年3月3日

（中央社記者陳偉婷台北3日電）北部醫院群聚感染再增加1病例，感染源頭仍不明。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前已將發生確診個案的病房病人都移到單人的隔離房，整區病房都已封閉。

台灣COVID-19（武漢肺炎）疫情個案來到42例，新增者與北部醫院群聚案有關，為先前確診的50餘歲婦女同病房、不同病室的陪病家屬。初步調查，同院先前染疫的護理師曾與個案短暫接觸，將進一步釐清感染源。

陳時中說，目前該病房的病人都已移到單人的隔離房，病房病室都清潔消毒，整區病房都已經封閉，擴大範圍處理。至於感染源，還要釐清。

此醫院群聚案已累計7人確診，但感染源頭仍不明。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，此群聚案是在醫院內感染的狀況，當初第一時間也匡列相關接觸者，發現醫院清潔人員在急診服務，也被驗出陽性；之後又在病房單位中有3名護理師驗出陽性，可能是先前確診的50餘歲女性傳給3名護理師。

張上淳說，當然可以說這是院內群聚，加上現在又有住院病人的家屬也確診，也在同病房單位裡感染，當然是那個單位有一個群聚的現象。

不過張上淳也說，釐清感染源並不只是為了要解釋病人怎麼得到疾病；而是希望釐清源頭在哪，要去追、要知道社區有沒有可能因不明感染源再有其他狀況，要盡最大努力去找，這是努力的目標。（編輯：張芷瑄）1090303