因應可能社區感染 陳時中鼓勵地方設集中檢疫所

（中央社記者陳偉婷、吳欣紜台北4日電）因應可能的社區感染，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，鼓勵地方設立可集中檢疫的處所，提供有染疫風險者、無症狀者集中隔離，降低社區趴趴走可能性。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，知名醫學期刊美國醫學會雜誌（JAMA）3日刊登一篇文章（viewpoint）詳解台灣面對COVID-19（武漢肺炎）的因應之道。文章分析，準確提供訊息安定民心，是迅速應變並保護公民利益的範例。

陳時中表示，台灣在知道疫情發生時就啟動應變，儘管中國一直否認疫情，但台灣在民國108年12月31日就開始登機檢疫，即時攔截高風險病人，後續也有確診者是在機場主動通報或被篩檢站攔截，降低社區的風險。

陳時中指出，後續醫院整備、檢驗量能提升，擴大社區篩檢，但挑戰也愈來愈多，案34演變為院內感染，也努力阻絕，避免往社區發展。針對未來減災，醫療也有相關整備，從醫院到地方分層分級執行。

面對可能的社區感染，陳時中說，因應沒有症狀的感染者，可能有愈來愈多集中隔離的需求，中央準備集中檢疫所，也鼓勵地方設置，有些疾病風險比較低者，或在等篩檢結果者，可到集中檢疫所，不要趴趴走，讓社區防疫更安心。

衛生福利部醫事司長石崇良會後受訪時表示，萬一未來社區感染愈來愈多，可能需要隔離的人也變多，中央已準備好13處集中檢疫所，可收治上千名需隔離者，也鼓勵地方設立集中檢疫所，如台北市、新北市的防疫旅館等。

石崇良說，集中檢疫所的功能是提供給有染疫風險者，如鑽石公主號返台民眾，可在檢疫所等待採檢結果；或有些確診個案，已經沒有臨床症狀，也不需醫療處置，但體內病毒採檢仍一直採陽性者，也可到集中檢疫所，不必占用醫院的醫療資源。

新加坡等國家的防疫作為是輕症者可留在家中居家隔離；石崇良說，台灣的集中檢疫所也可提供類似功能，輕症者可到集中檢疫所，避免有傳染給其他人的疑慮。

陳時中說，因應疫情變化不同，防疫的應變作為會從柔性愈來愈剛性，防疫很重要，生活也很重要，取得適當平衡，是努力方向。（編輯：張雅淨）1090304