防疫車隊上路 雙北桃園高雄皆順暢

（中央社台北4日電）因應武漢肺炎疫情，包括北市、桃機的「防疫小黃」今天上路，使用量不多、調度順暢高雄還待簽約。桃園、小港兩機場部分，入境旅客少，多由家屬接送，叫車不多。

台北市政府衛生局疾病管制科長余燦華表示，有2名分別從中國大陸及韓國返台的居家檢疫者使用防疫小黃。2人分別因黑色素瘤及牙齦發炎流血要求就醫，經衛生局評估後同意。

余燦華說，原則上居家檢疫者就醫及返家都搭防疫計程車，若是由家屬接送也不反對，重點是不能搭乘大眾運輸。目前北市兩部防疫計程車調度順暢，未來視疫情需要會再調整數量。

新北市政府衛生局疾病管制科長許玉芬向中央社記者表示，新北防疫車隊目前僅1輛復康巴士，使用原則為提供居家檢疫者一般性就醫的需求，若居家檢疫者沒有家屬或親友可以載送，就會出動協助載送往返醫院。

許玉芬說，今天是車隊上路首日，僅載送1名居家檢疫者從醫院返回家中，收費比照計程車跳表，詳細地點則不便透露。

桃園國際機場公司配合交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，今天起調派計程車與租賃車共620台防疫車隊的車輛待命。桃機公司副總經理但昭璧表示，今天從中、港、澳、韓入境需要居家檢疫的旅客大約300人，防疫車隊主要是針對在台沒有親友接機的旅客，載運量相當足夠。

機場公司表示，旅客在入境後，依指標至第一、第二航廈入境大廳計程車及租賃車櫃檯，由現場人員確認目的地，影印居家檢疫單留存並引導乘車。

桃機公司指出，防疫車隊包括原先排班的計程車，與由交通部協調租賃車，兩者依旅客前往目的地有所不同。前往北北基桃竹，或轉搭其他交通工具前往台東及離島地區者，安排搭「排班計程車」至目的地，並以跳表計費；其餘地區則應搭乘「租賃車」，依交通部公布價目表付費。

至於高雄市衛生局召募防疫計程車正取4輛、備取3輛輪班專載居家隔離者就醫往返。由於尚未完成簽約，今天並未啟動。高雄防疫小黃司機不能接其他客人，與司機討論後，決定給一天3500元，扣除休息日，月薪約9萬元酬勞，昨起展開教育訓練，最慢周末就能上工。

高雄小港機場部分，民航局高雄航空站指出，今天來自南韓的班機全數取消，來自中國、香港及澳門班機入境旅客僅38人。航空站掌握中、港、澳、韓入境旅客人數，並通報機場排班計程車自律委員會各班機入境時間與人數，方便派車載客。（編輯：孫承武）1090304