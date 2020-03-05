防武漢肺炎公共集會指引 陳時中：應避免過夜

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北5日電）因應武漢肺炎，衛福部疾管署今天公布公共集會防疫指引。指揮中心指揮官陳時中說，活動時間避免太長、避免過夜，住宿方面務必和醫療單位建立窗口，人數密集應戴口罩。

衛生福利部疾病管制署今天公布公共集會防疫指引，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間在記者會中表示，這次提出公共集會相關風險評估建議，經主辦單位確實評估後再決定是否舉辦，地方主管機關也應負起監督之責。

陳時中指出，相關評估指標共有6項，包括能否掌握旅遊接觸史、是否為密閉空間、人與人之間的空間是否擁擠等、固定坐在一個位置還是會走來走去，活動時間方面應避免太長、避免過夜。

若非過夜不可，住宿上一定要設立專責管理人員，和醫療機構建立窗口，確保有通風良好的安置措施，等待醫療轉送，落實手部跟口罩，在集會裡相對人口密集情況下，務必戴好口罩。

至於劇院、演唱會方面，陳時中說，劇院、戲院、相關演奏廳的顧慮相對低，不僅位置上可做有間隔的安排，音樂廳、劇院屋頂也很高，空調也可確保通風；不過，若是流行性音樂活動，往往是人擠在一起，就要有適當區隔，人數太多也不建議舉辦。（編輯：黃世雅）1090305