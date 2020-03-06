第34案病室多處驗到病毒 與病人長期共室風險高

（中央社記者張茗喧台北6日電）中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天說，在武漢肺炎確診病例第34案病床欄杆、床墊等驗出病毒，但在醫護防護裝備沒驗出，顯示長時間待在環境中風險才高，凸顯勤洗手重要性。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會中表示，昨晚他看到國際知名期刊一篇新加坡團隊發表的研究，發現在病人沒有做日常清潔的負壓隔離病房中，很多地方都驗出武漢肺炎陽性，包括床欄杆、座椅、床頭櫃、床旁桌、洗臉槽內外側、洗臉台、馬桶等都測出病毒。

不過，在負壓隔離病房前室、走道全數為陰性，代表病人居住的房間很容易有病毒污染，只要透過日常清消就能清除，這篇研究意味著，醫院環境中病人待的時間較長，病毒確實可能污染到環境中。

張上淳說，在這次第34案的院內感染狀況中，急診共採檢100多點均為陰性，但在第34案病室床欄杆、床墊、浴室中都驗出病毒存在；反之，醫護人員防護裝備N95口罩、隔離衣上都沒有驗到病毒，代表短時間和病人相處感染風險低，長時間待在環境中風險才高。

張上淳指出，正因如此，他一再呼籲民眾除了戴口罩，手部清潔相當重要，因為不論是這家醫院採檢經驗或新加坡團隊發表結果，看來都是相同狀況，短時間經過病人所在環境不見得會有污染，但長時間處於同一個空間風險更大。（編輯：管中維）1090306