國家交響樂團陷疫情風波 指揮中心再籲成員停課

（中央社記者陳至中、張茗喧台北7日電）澳洲音樂家確診武漢肺炎，國家交響樂團（NSO）多名成員被要求居家隔離、自主健康管理。衛生福利部長陳時中今天再次呼籲，NSO應暫緩巡演，成員也應避免到學校上課。

日前曾來台演出的澳洲籍音樂家確診武漢肺炎，一同演出的NSO樂團成員，有多人被中央流行疫情指揮中心（指揮中心）要求居家隔離，一些接觸情況較低者，也被要求自主健康管理。

指揮中心今天下午召開記者會，媒體問及NSO部分成員有在學校兼課等議題，執行官周志浩表示，被匡列居家隔離者，就必須待在家裡、不能上課。被列為自主健康管理的樂隊成員，也希望盡可能留在家裡，非必要避免外出，如果非得外出，一定要戴口罩，身體不適要立即聯絡衛生單位並就醫。

陳時中表示，第一時間就已呼籲NSO成員若有在學校上課，應把課程重新安排。他建議可用視訊等方式遠距教學，避免到校與學生接觸。

至於NSO後續的海外巡演，陳時中今天也呼籲盡量延緩，即便巡演區域不在旅遊警示範圍內，也隨時可能爆發疫情。指揮中心會將建議提供給文化部、NSO參考，如果有疑問需請教專家，也非常願意協助。

東吳大學音樂系6日發出停課公告指出，部分教師有參與音樂會或接觸澳洲籍音樂家，為免除師生疑慮，已要求在13日前停止相關課程，改以數位教學平台等方式補課。名單上一共有4名教師、7門課程。（編輯：張芷瑄）1090307