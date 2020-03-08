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武漢肺炎續擴散 義大利增至233死5883確診

最新更新：2020/03/08 02:15

（中央社羅馬7日綜合外電報導）新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，義大利境內今天新增36人死亡，死亡人數攀升至233人；新增確診感染1247人，創下單日新增確診新高，累計確診增至5883例。

法新社報導，義大利已成為中國以外感染武漢肺炎不治人數最多國家，且確診感染人數高居全球第3，僅次於中國和韓國。

路透社報導，義大利民防保護局（Civil Protection Agency）表示，境內感染新型冠狀病毒死亡人數今天呈現減緩，但新增確診病例卻躍增超過1200例。

民防保護局長波瑞里（Angelo Borrelli）在記者會上表示，感染新冠病毒不治人數增加36人，總數來到233人。昨天新增49人死亡，是義大利境內自疫情爆發以來單日新增最多死亡人數。

但累計確診感染人數從昨天的4636人，暴增至5883人，顯示疫情擴散並無減緩跡象。

波瑞里又說，原先感染者當中總共有589人完全康復，另有567人正在加護病房接受治療。

義大利境內疫情於超過2週前浮出檯面，主要集中在北部一些熱點地區，但如今證實疫情已蔓延擴散至義大利全部20個行政區，其中8個區出現死亡病例。（譯者：劉學源）1090308

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