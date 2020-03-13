雲林風力發電機低頻噪音 民眾陳情盼立法

綠能公司申請在雲林沿海設置陸上風力發電機，引起當地居民恐慌，雲林縣議會副議長蘇俊豪（前中立者）13日代表陳情民眾發聲，籲政府明確規範陸上風力發電機的設置，保障人民健康。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月13日

（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）國外綠電廠商將在雲林沿海設置陸上風力發電，民眾今天陳情，風力發電機距離民宅太近，運作後發出低頻的聲音，將嚴重影響健康，建請政府修法管制。

綠能公司申請在雲林沿海設置陸上風力發電機，引起當地居民恐慌。今天由縣議會副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、許志豪、林深、廖郁賢陪同陳情民眾30多人，針對陸上風機低頻擾民，向縣府遞送陳情書。

民眾陳情希望政府能比照德國規定，距離民宅1500公尺上才能設置風力發電設施；高電壓電纜管線鋪設，盡量不要經過村莊部落。陳情者不滿陸上風力發電機組，設置點距民宅太近，有些甚至離住家不到100公尺；此外，風力發電高壓電纜鋪設也未經沿線住戶同意。

蘇俊豪表示，大型風力發電機會產生低頻噪音，人與牲畜都不能忍受，還有高壓電線產生電磁波的問題，設置地點都應遠離民眾活動、居住區域。

接受陳情的縣府建設處長李俊興表示，縣府主張綠能開發要成為符合地方需求，促進產業升級，兼具環境保護設施。已於109年3月11日簽核「雲林縣推動綠能政策之指導原則」，建立審查機制及程序，綠能設施嚴格把關，尊重民意及保護縣民健康安全。

李俊興進一步指出：綠能政策指導的「三不」原則，包括1.不影響農漁業發展，2.不影響觀光產業及環境發展，3.不違反國土計畫相關目標及規範。「三要」原則：1.要產業發展及地盡其利，2.要尊重民意及保護縣民，3.要充分就業及繁榮地方。

李俊興強調，將與經濟部能源局協商共同努力研擬解決方案，參考其他縣市做法，保護縣民安全；並重申雲林縣不反對綠能發電，但要一地兩用、地盡其利，增加土地產值，創造地方繁榮，達成永續發展。（編輯：孫承武）1090313