議員提居家檢疫通報慢 北市府：會反映

（中央社記者劉建邦台北17日電）武漢肺炎疫情嚴峻，北市議員提及有里長反映幾天後才得知里內有居家檢疫對象訊息，通報慢擔憂成破口。民政局今天說，會跟中央反映，相關資料一般要在24小時內鍵入電子化系統。

中國國民黨台北市議員王欣儀下午開記者會時說，日前接獲一名從大陸返台須居家檢疫的民眾陳情，指稱返台多日，未接獲北市府關懷電話，民眾詢問里辦公室，里長事後才得知里內有居家檢疫對象。她認為通報程序過慢。

出席記者會的文山區華興里長陳峙穎提到，里內有民眾從中國返台，需居家檢疫，里民稱居家檢疫期間未接到市府關懷電話，他是事後才得知訊息，擔憂出現防疫時間差。

出席的內湖區金龍里長鄭允強說，里內也有民眾從中國返台後須居家檢疫，他是3天後才得知，認為里長若第一時間無法得知相關訊息，憂心成防疫破口。

民政局副局長吳坤宏在記者會表示，這名住在金龍里須居家檢疫的對象在2月28日深夜入境後，資料在隔天建檔，3月1日上午電子化系統出現相關訊息。

吳坤宏事後受訪指出，只要民眾入境後被列為居家檢疫對象，中央一般程序上會在24小時內鍵入系統，這部分屬中央職權，民眾資料被鍵入系統後，地方民政單位就會收到通知，並由里幹事告知里長。

對於有里長提到未排入防疫教育訓練課程，吳坤宏表示，因防疫教育訓練課程有規劃時程，後續課程名單一定會排入里長。（編輯：李亨山）1090317